Футболист сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед»

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до июня 2026 года с возможностью продления еще на год.

«Это невероятное чувство — присоединиться к “Манчестер Юнайтед”. Это новая глава для меня, новая лига с новыми товарищами по команде и потрясающим тренером (Эриком тен Хагом). Хотя я знаю, что еще молод и буду продолжать развиваться, я могу пообещать болельщикам “Юнайтед”, что буду оставлять все на поле каждый раз, когда надеваю красную футболку», — сказал Маласиа.