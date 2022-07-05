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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Нидерландов Тайрелл Маласиа перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до июня 2026 года с возможностью продления еще на год.

«Это невероятное чувство — присоединиться к “Манчестер Юнайтед”. Это новая глава для меня, новая лига с новыми товарищами по команде и потрясающим тренером (Эриком тен Хагом). Хотя я знаю, что еще молод и буду продолжать развиваться, я могу пообещать болельщикам “Юнайтед”, что буду оставлять все на поле каждый раз, когда надеваю красную футболку», — сказал Маласиа.

Ранее Маласиа выступал за голландский «Фейенорд», в составе основной команды которого провел 136 матчей, забил 4 мяча и сделал 10 голевых передач. В составе национальной команды на его счету 5 матчей.

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