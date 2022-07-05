Футболист сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед»
Защитник сборной Нидерландов Тайрелл Маласиа перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Защитник сборной Нидерландов Тайрелл Маласиа перешел в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до июня 2026 года с возможностью продления еще на год.
«Это невероятное чувство — присоединиться к “Манчестер Юнайтед”. Это новая глава для меня, новая лига с новыми товарищами по команде и потрясающим тренером (Эриком тен Хагом). Хотя я знаю, что еще молод и буду продолжать развиваться, я могу пообещать болельщикам “Юнайтед”, что буду оставлять все на поле каждый раз, когда надеваю красную футболку», — сказал Маласиа.
Ранее Маласиа выступал за голландский «Фейенорд», в составе основной команды которого провел 136 матчей, забил 4 мяча и сделал 10 голевых передач. В составе национальной команды на его счету 5 матчей.