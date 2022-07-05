Переходное достояние: кто из наших легионеров может вернуться в Россию

Российские футболисты, выступающие за пределами РПЛ, проводят это лето на чемоданах. За исключением полузащитника «Монако» Александра Головина, все наши топовые игроки могут сменить клубную прописку.

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук интересен ряду клубов Серии А. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин также планирует остаться в Италии, хотя боссы «фиалок» от этого не в восторге. «Валенсия» не продлила контракт с полузащитником Денисом Черышевым. А вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиту Хайкина «сватают» в «Зенит» и американскую МЛС.

Спрос на Миранчука

Алексей Миранчук после двух сезонов в «Аталанте» летом может сменить команду: по данным La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо планирует серьезную перестройку состава и готов расстаться с россиянином. Футболист так и не смог зарекомендовать себя как игрок основного состава. Один из вариантов перехода — «Торино». По информации CalcioAtalanta, Миранчук может уйти в туринский клуб на правах аренды с правом выкупа. А газета Il Giorno рассказала об интересе к россиянину со стороны «Болоньи». Зимой футболистом интересовались «Сассуоло» и «Верона».

Сам Алексей хочет продолжить карьеру в Италии и не намерен возвращаться в чемпионат России, о чем сам неоднократно говорил. Несмотря на статус игрока скамейки, Миранчук все равно может быть востребован клубами: россиянин — лидер в топ-5 лиг Европы по голевым передачам после выхода на замену.

— Прошлый сезон у Алексея не особо удался, но виноват в этом не он один, — отметила «Известиям» экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская. — Не было доверия со стороны партнеров по команде, тренера. Он очень хороший игрок. Надеюсь, что спрос на него будет. Конечно, лучше играть в Европе, она открытая. Там больше турниров. Но не уверена, позволят ли ему обстоятельства продолжить карьеру в Европе.

Головин остается во Франции

Один из лидеров «Монако» Александр Головин летом тоже может быть востребован на рынке. Однако, вряд ли куда-то перейдет. Зимой он мог оказаться в «Ньюкасле»: за игрока предлагали €40 млн, но монегаски ответили отказом. Агент футболиста Александр Клюев подтверждал и эту информацию, и интерес к своему клиенту со стороны испанских клубов.

Сам Головин хотел бы попробовать свои силы в Англии. Но сейчас он менее расположен к уходу из «Монако». Клуб по ходу сезона сменил тренера: в январе уволил Нико Ковача и пригласил на его место бельгийца Филиппа Клемана. Ставка сыграла — клуб завершил сезон в зоне Лиги чемпионов — на третьем месте.

Для Головина смена тренера принесла только плюсы. У Ковача он играл не очень много, а вот у Клемана стал игроком основы, пусть и менее заточенным на атакующие действия. Как результат, в этом году в чемпионате Франции он забил лишь один гол и сделал три результативные передачи.

От Кокорина так просто не избавишься

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в 2022 году сыграл за основу клуба лишь 22 минуты, а за все полтора года в Италии не отметился ни одним результативным действием. Неудивительно, что появились слухи о желании руководства «фиалок» расторгнуть контракт с форвардом — об этом сообщал один из самых авторитетных инсайдеров Никола Скира.

Агент футболиста Тимофей Бердышев в начале июля сообщил Firenze Viola, что никто из руководства «Фиорентины» не обсуждал с ним и его клиентом возможность расторжения контракта. При этом игроком интересовались несколько клубов РПЛ, но форвард дал им понять свои приоритеты: он не намерен менять команду и хочет пробиться в основной состав «Фиорентины», с которой связан контрактом до 2024 года.

— Зря он ушел из «Сочи», там у него был шанс реанимировать карьеру, — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Затем он попал в «Спартак», где не выдержал конкуренцию. Тоже самое повторилось в «Фиорентине». Я думаю, что его карьера по большому счету закончена. Ему пора завязывать с футболом. Он не достигнет того высокого уровня, на котором играл. У Саши другие интересы. Может, он еще поиграет где-то, но это не будет тот Кокорин, которого мы знали. Это талантливый футболист, который не реализовал и 10% своего таланта.

Черышев свободен

Уже точно сменит клуб этим летом Дмитрий Черышев: его контракт с «Валенсией» истек и не продлен. Россиянин пока не определился с новой командой. В конце мая в интервью «Известиям» Черышев рассказывал, что он уже получил предложения о переходе: «Они есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать».

При этом, по его словам, конкретных предложений из России он не получал, хотя в СМИ сообщали об интересе к Черышеву большой группы клубов: «Динамо», «Торпедо», «Химок» и даже «Спартака».

Вряд ли 31-летний нападающий может рассчитывать на какой-то большой трансфер: в прошлом сезоне Черышев провел всего 17 матчей в чемпионате Испании, сделав лишь одну голевую передачу. Гол за последние два года у Черышева лишь один, и тот был забит не в Ла Лиге, а в 1/16 финала Кубка Испании против «Картахены». Видимо поэтому клуб и не стал предлагать россиянину новый контракт.

Хайкина ждут в Америке?

Может оказаться в РПЛ и вратарь Никита Хайкин. В декабре 2021 года он во второй раз подряд выиграл чемпионат Норвегии с «Буде-Глимт», и вошел в символическую сборную года норвежского футбола. Летом многие ожидали, что Хайкин сделает новый шаг в карьере — его контракт с «Беду-Глимт» истекает через полгода.

В России игрока связывали с переходом в «Зенит»: об этом писали несколько российских СМИ, но в питерском клубе назвали информацию недостоверной. Зато инсайдом поделился Юрий Сёмин — экс-тренер «Локомотива», в свое время тренировавший Хайкина в московском клубе. По его словам, у Хайкина есть интересное предложение из североамериканской МЛС.