Адебайор: «Однажды Павлюченко пришел на тренировку пьяным. Спросил его про это — только развел руками»

— В «Тоттенхеме» вы застали еще одного известного россиянина — Павлюченко. Более того, после вашего прихода он почти перестал играть. Не чувствуете себя косвенно виноватым?

— Конечно, нет. Не говорите, что он закончил в Европе из-за меня. Это ерунда. Да и вообще он отличный игрок. Мы за короткое время успели подружиться. Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: «Привет, бро. Как ты?».

— Можете вспомнить что-то сумасшедшее, но уже про Павлюченко?

— Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая — как один раз он пришел на тренировку пьяным.

— Тоже неплохо.

— От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян.

— Забавные у вас ассоциации с футболистами из России.

— В последнем как раз ничего удивительного — в Англии многие футболисты любят пить алкоголь, — заявил Адебайор для Sport24.