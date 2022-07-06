В Сьерра-Леоне начали расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1

Во Втором дивизионе западноафриканской Сьерра-Леоне «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счётом 95:0, а «Галф» обыграл «Кокима Ливан» с результатом 91:1. Столь высокая результативность вызвала массу вопросов у футбольных властей страны, тем более с учётом того, что первые таймы в этих играх завершились на порядок скромнее — 2:0 и 7:1.

В официальном заявлении SLFA отмечает, что организация начинает расследование с целью привлечь к ответственности виновных и вопрос будет тщательно расследован.

При этом интересно, что такие счета, вероятнее всего, никак не связаны со ставками на спортивные события. Матчи начинались одновременно, а «Кахунла Рейнджерс» и «Галф» имели равное количество очков в борьбе за место в элитном дивизионе. Причина — конкуренция в разнице мячей. Пикантности добавляет тот факт, что арбитр матча «Галф» — «Кокима Ливан» в перерыве отказался продолжать работу и был заменён.