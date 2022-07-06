Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Т
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Европа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
5.07
Шкупи
Линколн
30
Футбол. Еврокубки
5.07
Шэмрок Роверс
Хибернианс
30
Футбол. Еврокубки
5.07
Балкани
Жальгирис В
11
Футбол. Еврокубки
5.07
ТНС
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
5.07
Лех
Карабах
10
Футбол. Еврокубки
5.07
Лудогорец
Сутьеска
20
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В Сьерра-Леоне начали расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) объявила о начале расследования по итогам двух матчей, в которых в сумме было забито 187 голов, сообщает Goal.

Наверх
Источник: Reuters

Во Втором дивизионе западноафриканской Сьерра-Леоне «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счётом 95:0, а «Галф» обыграл «Кокима Ливан» с результатом 91:1. Столь высокая результативность вызвала массу вопросов у футбольных властей страны, тем более с учётом того, что первые таймы в этих играх завершились на порядок скромнее — 2:0 и 7:1.

В официальном заявлении SLFA отмечает, что организация начинает расследование с целью привлечь к ответственности виновных и вопрос будет тщательно расследован.

При этом интересно, что такие счета, вероятнее всего, никак не связаны со ставками на спортивные события. Матчи начинались одновременно, а «Кахунла Рейнджерс» и «Галф» имели равное количество очков в борьбе за место в элитном дивизионе. Причина — конкуренция в разнице мячей. Пикантности добавляет тот факт, что арбитр матча «Галф» — «Кокима Ливан» в перерыве отказался продолжать работу и был заменён.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь