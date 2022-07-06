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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе

Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого «Газиантепа» в товарищеском матче против «Габалы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Газиантепспор
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Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. «Газиантеп» одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону.

Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне «Газиантеп» финишировал 15-м месте в чемпионате Турции. Сам казахстанец провел 24 матча в турецкой Суперлиге, забив один гол и отдав один ассист.

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