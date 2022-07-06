Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе

Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. «Газиантеп» одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону.

Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года.