Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе
Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого «Газиантепа» в товарищеском матче против «Габалы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Газиантепспор
Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого «Газиантепа» в товарищеском матче против «Габалы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. «Газиантеп» одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону.
Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне «Газиантеп» финишировал 15-м месте в чемпионате Турции. Сам казахстанец провел 24 матча в турецкой Суперлиге, забив один гол и отдав один ассист.