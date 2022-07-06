Эммануэль Адебайор: «Аршавин — великий футболист, жаль, что реализовал себя максимум на 50%. Он первым уходил с тренировок»
Эммануэль Адебайор сравнил Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
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Эммануэль Адебайор сравнил Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?
— Безусловно, Аршавин.
— Почему?
— Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.
— Вы тоже так считаете?
— Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому, — сказал бывший игрок «Арсенала» и «Тоттенхэма».