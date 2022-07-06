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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:05 (мск), источник: Sports.Ru

Эммануэль Адебайор: «Аршавин — великий футболист, жаль, что реализовал себя максимум на 50%. Он первым уходил с тренировок»

Эммануэль Адебайор сравнил Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

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Источник: AFP 2022

— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?

— Безусловно, Аршавин.

— Почему?

— Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

— Вы тоже так считаете?

— Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому, — сказал бывший игрок «Арсенала» и «Тоттенхэма».

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