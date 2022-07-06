Эммануэль Адебайор: «Аршавин — великий футболист, жаль, что реализовал себя максимум на 50%. Он первым уходил с тренировок»

— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?

— Безусловно, Аршавин.

— Почему?

— Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

— Вы тоже так считаете?