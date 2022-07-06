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18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший полузащитник «Зенита» Витсель перешел в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико», сообщает сайт испанского клуба.

Зенит
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Источник: ФК «Атлетико»

Контракт с 33-летним бельгийцем рассчитан на один сезон. Он перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Бельгийский хавбек выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год.

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