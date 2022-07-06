Гари Невилл открыто призвал Бориса Джонсона уйти в отставку

"Тот факт, что он цепляется за место и не уходит в отставку, означает, что его хаотичному пребыванию на посту премьер-министра придёт мучительный и неприятный конец, которого он заслуживает.

Он должен прийти на PMQ (Prime Minister’s Questions, заседание Палаты общин, во время которого глава правительства отвечает на вопросы членов парламента. — Прим. «Чемпионата») и уйти в отставку", — написал Невилл в своих социальных сетях.