«Мечтаете покинуть Манчестер? У нас можно улететь в Мюнхен». Аэропорт Ливерпуля — Роналду

Пресс-служба аэропорта Ливерпуля в своих соцсетях пошутила над нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сотрудники аэропорта сочинили шутку о желании 37-летнего португальца покинуть «Олд Траффорд».

«Мечтаете покинуть Манчестер, но хотите избежать очередей? С радостью приглашаем Криштиану Роналду в наш аэропорт, где всё быстрее, проще и дружелюбнее и откуда можно улететь в Мюнхен или Лиссабон рейсом Lufthansa, либо в Париж или Рим рейсом Ryanair», — сказано в сообщении аэропорта.