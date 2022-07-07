Твиттер «Вердера» назвал нацистами австрийскую ультраправую партию FPÖ. Политики грозят судом, если не будет извинений и компенсации

Как передает 11Freunde, бременцы проводят предсезонный сбор в австрийской коммуне Целль-ам-Циллер, и неподалеку от их базы организовала агитационные мероприятия Австрийская партия свободы (FPÖ) — ультраправая политическая организация во главе с Гербертом Киклем.

Медиаслужба «Вердера» отреагировала на это сообщением в твиттере: «Мы настолько чувствуем себя здесь как дома, что готовы заявить: долой нацистов!».

Такое заявление получило поддержку у ряда пользователей соцсети и представителей других политических партий, однако в региональном представительстве FPÖ заявили, что намерены принять юридические меры, если в течение десяти дней от «Вердера» не последуют извинения и выплата компенсации в размере 10 тысяч евро, которые затем будут переданы местному футбольному клубу.