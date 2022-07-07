Стерлинг войдет в число наиболее высокооплачиваемых игроков «Челси»

Как сообщает ВВС, футболист согласовал условия контракта. Ожидается, что сделка будет заключена к тому моменту, когда Стерлинг сможет присоединиться к «Челси» перед тем, как они отправятся в предсезонный тур по США на следующей неделе.

Стерлинг хочет нового вызова и был впечатлен видением тренера «синих» Томаса Тухеля и той ролью, которую ему отвели.

Другие крупные клубы, в том числе «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария Мюнхен», также интересовались Стерлингом, но на игрока повлияла публика «Челси», и он в частном порядке заявил о желании подписать его.