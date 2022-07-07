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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:11 (мск), источник: Sport24

Стерлинг войдет в число наиболее высокооплачиваемых игроков «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в лондонский «Челси».

Челси
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Источник: AP 2022

Как сообщает ВВС, футболист согласовал условия контракта. Ожидается, что сделка будет заключена к тому моменту, когда Стерлинг сможет присоединиться к «Челси» перед тем, как они отправятся в предсезонный тур по США на следующей неделе.

Стерлинг хочет нового вызова и был впечатлен видением тренера «синих» Томаса Тухеля и той ролью, которую ему отвели.

Другие крупные клубы, в том числе «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария Мюнхен», также интересовались Стерлингом, но на игрока повлияла публика «Челси», и он в частном порядке заявил о желании подписать его.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси».

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