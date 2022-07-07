«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2022/23

Именно Дрейк поменял прозвище «Челси» с «пенсионеров» на «синие». Кроме того, он решил в качестве эмблемы использовать льва с посохом в руках, который в более современно варианте присутствует и на нынешнем логотипе клуба. В 1955 году Дрейк привел «Челси» к первому в истории клуба чемпионскому титулу.