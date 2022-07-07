«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2022/23
«Челси» показал новую игровую форму для домашних матчей в следующем сезоне. Экипировка изготовлена компанией Nike.
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«Челси» показал новую игровую форму для домашних матчей в следующем сезоне. Экипировка изготовлена компанией Nike.
Новая форма посвящена 70-летию со дня прихода в команду главного тренера Теда Дрейка. Клуб назвал его одним из самых важных фигур в истории «Челси».
Именно Дрейк поменял прозвище «Челси» с «пенсионеров» на «синие». Кроме того, он решил в качестве эмблемы использовать льва с посохом в руках, который в более современно варианте присутствует и на нынешнем логотипе клуба. В 1955 году Дрейк привел «Челси» к первому в истории клуба чемпионскому титулу.