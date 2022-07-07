Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
18:00
УЭ Санта-Колома
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Дила
Футбол. Еврокубки
19:00
Борац Б-Л
Б-36
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Партизани
Футбол. Еврокубки
19:00
Погонь
КР Рейкьявик
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
СИК
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Пайде
Футбол. Еврокубки
20:00
Сфынтул Георге
Мура
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:00
Лачи
Искра Д
Футбол. Еврокубки
21:00
Гиляни
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Бала Таун
Слайго Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Фола
Тре Фиори
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Мн
Дечич
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Арарат Е
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
Ньютаун
Футбол. Еврокубки
21:15
Лехия
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
21:30
Будучност
Лапи
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Тузла Сити
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Рига
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:14 (мск), источник: Sport24

«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2022/23

«Челси» показал новую игровую форму для домашних матчей в следующем сезоне. Экипировка изготовлена компанией Nike.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Новая форма посвящена 70-летию со дня прихода в команду главного тренера Теда Дрейка. Клуб назвал его одним из самых важных фигур в истории «Челси».

Именно Дрейк поменял прозвище «Челси» с «пенсионеров» на «синие». Кроме того, он решил в качестве эмблемы использовать льва с посохом в руках, который в более современно варианте присутствует и на нынешнем логотипе клуба. В 1955 году Дрейк привел «Челси» к первому в истории клуба чемпионскому титулу.

 Украинская спортсменка выложила фото в облегающих трусах, засветив шикарную фигуру: «Какая аппетитная!»
Анна Семенович ответила поклоннику, который предложил ей бурно заняться любовью
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь