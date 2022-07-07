Роналду пропустил четвертую тренировку «Манчестер Юнайтед» подряд
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не явился на очередную тренировку команды, сообщает Manchester Evening News.
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не явился на очередную тренировку команды, сообщает Manchester Evening News.
Таким образом, 37-летний португалец пропустил четвертый день предсезонной подготовки манкунианцев подряд.
Напомним, что нападающий должен был вернуться к тренировкам в понедельник, 4 июля, вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах национальных команд в конце прошедшего сезона.
Завтра, 8 июля, «Манчестер Юнайтед» отправится в тур по Австралии и Тайланду.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть клуб этим летом. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года.