Роналду пропустил четвертую тренировку «Манчестер Юнайтед» подряд

Напомним, что нападающий должен был вернуться к тренировкам в понедельник, 4 июля, вместе с остальными игроками, участвовавшими в матчах национальных команд в конце прошедшего сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть клуб этим летом. В прошедшем сезоне он забил 24 мяча и отдал три передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года.