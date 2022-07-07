Исламбек Куат наказан за нецензурную брань в адрес рефери
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на сайте КФФ. Причиной стала нецензурная брань в адрес рефери.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на сайте КФФ. Причиной стала нецензурная брань в адрес рефери.
Сегодня, 7 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче первой лиги между командами «Астана-М», за которую сейчас играет Куат, и «Тараз-Каратау».
Помимо дисквалификации Куата, который и так сослан в первую лигу из основной команды, штраф в размере 50 МРП наложен и на саму «Астану» — за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении трех игроков.
Также на пять матчей дисквалифицирован игрок «Астана-М» Рахат Маратов — за неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического воздействия на официальное лицо матча.