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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат наказан за нецензурную брань в адрес рефери

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на сайте КФФ. Причиной стала нецензурная брань в адрес рефери.

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Источник: ФК "Астана"

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче первой лиги между командами «Астана-М», за которую сейчас играет Куат, и «Тараз-Каратау».

Помимо дисквалификации Куата, который и так сослан в первую лигу из основной команды, штраф в размере 50 МРП наложен и на саму «Астану» — за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении трех игроков.

Также на пять матчей дисквалифицирован игрок «Астана-М» Рахат Маратов — за неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического воздействия на официальное лицо матча.

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