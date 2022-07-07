Исламбек Куат наказан за нецензурную брань в адрес рефери

Источник: ФК "Астана"

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче первой лиги между командами «Астана-М», за которую сейчас играет Куат, и «Тараз-Каратау».

Помимо дисквалификации Куата, который и так сослан в первую лигу из основной команды, штраф в размере 50 МРП наложен и на саму «Астану» — за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении трех игроков.