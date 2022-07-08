Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.07
ХБ Торсхавн
Ньютаун
10
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Стивен Бергвейн официально перешел в «Аякс»

24-летний вингер Стивен Бергвейн перешёл в амстердамский «Аякс» из лондонского «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Аякс
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Контракт подписан на пять лет и истечёт 30 июня 2027 года. За трансфер игрока «Аякс» заплатит «шпорам» € 31,25 млн.

Бергвейн ранее выступал за амстердамский клуб на юношеском уровне. Во взрослом футболе до перехода в «Тоттенхэм» он играл за ПСВ Эйндховен.

За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.

В прошлом сезоне АПЛ «шпоры» заняли четвёртое место, получив право сыграть в Лиге чемпионов. В главном европейском международном клубном турнире сыграет и «Аякс», выигравший чемпионат Нидерландов.

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь