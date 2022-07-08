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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон. В презентации принял участие Роналду

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил домашний комплект формы на новый сезон.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Футболка представлена в традиционном красном цвете с белым воротником, на котором располагается узор. Форма отсылает к середине 1990-х, когда за команду выступал Эрик Кантона. Шорты выполены в белом цвете, гетры — в черном.

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

В презентации формы принял участие форвард Криштиану Роналду. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок может покинуть клуб.

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