«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон. В презентации принял участие Роналду
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил домашний комплект формы на новый сезон.
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил домашний комплект формы на новый сезон.
Футболка представлена в традиционном красном цвете с белым воротником, на котором располагается узор. Форма отсылает к середине 1990-х, когда за команду выступал Эрик Кантона. Шорты выполены в белом цвете, гетры — в черном.
В презентации формы принял участие форвард Криштиану Роналду. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок может покинуть клуб.