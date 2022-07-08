Джек Уилшер завершил карьеру. Экс-игроку «Арсенала» и сборной Англии 30 лет

«Сегодня я объявляю о своем уходе из профессионального футбола. Это было невероятное путешествие, наполненное огромным количеством невероятных моментов, и я чувствую себя привилегированным, что испытал все это за карьеру. От маленького мальчика, играющего с мячом в саду, до капитана любимого “Арсенала” и игры за свою страну на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.



По правде говоря, было трудно принять тот факт, что в последнее время моя карьера пошла на спад из-за причин, не зависящих от меня, в то время как я чувствовал, что я все должен столько показать. Честно говоря, не предполагал, что окажусь в такой ситуации. Однако я оцениваю свою карьеру с большой гордостью за то, чего я достиг. Мне очень повезло, что у меня была такая карьера», — написал Уилшер.