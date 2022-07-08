«Атырау» вырвал победу в Кубке Казахстана у дебютанта КПЛ
«Атырау» в матче первого тура групповой стадии Кубка Казахстана нанес поражение «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атырау
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«Атырау» в матче первого тура групповой стадии Кубка Казахстана нанес поражение «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 87-й минуте в ворота дебютанта КПЛ забил поляк Петр Гжельчак.
Благодаря этой победе «Атырау» возглавил группу A. Завтра, 9 июля представители этого квартета «Кайрат» и «Ордабасы» сыграют в Алматы.