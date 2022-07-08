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8 июля, источник: Vesti.kz

«Атырау» вырвал победу в Кубке Казахстана у дебютанта КПЛ

«Атырау» в матче первого тура групповой стадии Кубка Казахстана нанес поражение «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Атырау"

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 87-й минуте в ворота дебютанта КПЛ забил поляк Петр Гжельчак.

Благодаря этой победе «Атырау» возглавил группу A. Завтра, 9 июля представители этого квартета «Кайрат» и «Ордабасы» сыграют в Алматы.

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