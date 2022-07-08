«Астана» определилась с планами на игрока сборной Казахстана
Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский «Шахтер», сообщает Meta-ratings.kz.
Астана
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Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский «Шахтер», сообщает Meta-ratings.kz.
Как отмечает источник 33-летний футболист разорвал контракт с «горняками» по обоюдному согласию сторон и продолжит выступления в составе столичной «Астаны».
В текущем сезоне Досмагамбетов провел в составе «Шахтера» 14 матчей и забил пять голов.
Ранее Досмагамбетов выступал за «Актобе», «Окжетпес», «Восток», «Тараз», «Тобол» и «Ордабасы».