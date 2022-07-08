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8 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» объявил о подписании контракта с Ди Марией

«Ювентус» объявил о подписании контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает пресс-служба клуба.

Ювентус
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Источник: ФК «Ювентус»

К туринцам 34-летний аргентинец присоединился на правах свободного агента после того, как у хавбека закончилось соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что футболист подпишет с «Юве» контракт на 1 год.

В прошедшем сезоне Ди Мария забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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