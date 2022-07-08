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8 июля, источник: Sport24

Нападающий Йович официально перешел из «Реала» в «Фиорентину»

«Фиорентина» усилила линию нападения сербским форвардом мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Реал
Фиорентина
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Детали сделки не разглашаются, но по данным СМИ, 24-летний футболист подписал контракт до лета 2024 года с возможностью продления договора еще на два сезона.

Йович забил один гол и отдал три голевые передачи в 15 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне.

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