Нападающий Йович официально перешел из «Реала» в «Фиорентину»
«Фиорентина» усилила линию нападения сербским форвардом мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Реал
Фиорентина
«Фиорентина» усилила линию нападения сербским форвардом мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Детали сделки не разглашаются, но по данным СМИ, 24-летний футболист подписал контракт до лета 2024 года с возможностью продления договора еще на два сезона.
Йович забил один гол и отдал три голевые передачи в 15 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне.