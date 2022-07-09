Левандовски — главный вариант «ПСЖ» в атаку. Боссы клуба мечтают увидеть его в связке с Мбаппе
«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
ПСЖ
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«ПСЖ» хочет подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
L'Équipe пишет, что 33-летний форвард — главная цель парижан для усиления атаки. Руководство «ПСЖ» мечтает увидеть связку Левандовского с нападающим Килианом Мбаппе.
Отмечается, что «ПСЖ» не хочет упускать возможность приобрести Левандовского, если есть такая возможность.
В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из «Баварии», забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.