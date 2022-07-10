«ПСЖ» контактирует с Мендешем насчет перехода Роналду
«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
ПСЖ
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
По информации португальского инсайдера Педру Алмейды, советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактирует с агентом игрока Жорже Мендешем насчет возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что Роналду, желающий покинуть «МЮ» ради выступления в Лиге чемпионов, может перейти в «Челси».