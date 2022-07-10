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09:31 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» контактирует с Мендешем насчет перехода Роналду

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

ПСЖ
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации португальского инсайдера Педру Алмейды, советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактирует с агентом игрока Жорже Мендешем насчет возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что Роналду, желающий покинуть «МЮ» ради выступления в Лиге чемпионов, может перейти в «Челси».

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