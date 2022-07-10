Роналду шокировал «МЮ» и подставил Тен Хага, Дзюбе нашли команду. Трансферы и слухи дня

Что в России

Комличенко полноценно перешел в «Ростов»

Пресс-служба «Ростова» объявила о подписании контракта с нападающим «Динамо» Николаем Комличенко. Соглашение рассчитано на четыре года. Сумма сделки составила один миллион евро.

Напомним, предыдущий сезон Комличенко провел в «Ростове» на правах аренды, забив восемь голов в 28 матчах Премьер-лиги.

«Динамо» хочет купить защитника из Южной Америки

Московское «Динамо» претендует на 22-летнего защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, сообщает «Матч ТВ». Рыночная стоимость парагвайца — 1,3 миллиона евро. В этом сезоне Фернандес сыграл за «Гуарани» 20 матчей и забил один гол.

Крыховяк уехал в Саудовскую Аравию

Клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии объявил о подписании полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка. Польский игрок воспользовался разрешением ФИФА и покинул РПЛ до лета 2023 года.

Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, но вторую половину минувшего сезона провел в греческом АЕК на правах аренды. Договор поляка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

В «Зените» не исключили, что Дзюба может перейти в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился соображениями о будущем своего бывшего форварда Артема Дзюбы. По мнению функционера, Артем мог бы продолжить карьеру в «Сочи», который по итогам прошлого чемпионата выиграл серебряные медали РПЛ.

Общаюсь с Дзюбой. Волнуюсь за него, переживаю, что он команду не нашел. Надеюсь, что скоро найдет. «Сочи»? Почему нет? Александр Медведев генеральный директор футбольного клуба «Зенит»

Что в Европе

Моуринью приглянулся Заа — у игрока остался год по контракту

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно, сообщает Goal. Отмечается, что в услугах 29-летнего форварда лично заинтересован главный тренер римского клуба Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне АПЛ Заа сыграл 33 матча, забил 14 голов и отдал один результативный пас. Действующий контракт британского футболиста с «Пэлас» истекает 30 июня 2023 года.

Погба подписал контракт «Юве» — о трансфере объявят в понедельник

Полузащитник Поль Погба завершил прохождение медицинского осмотра в «Ювентусе» и уже подписал контракт с туринцами. По окончании прошлого сезона француз стал свободным агентом, покинув «Манчестер Юнайтед». Официально о том, что Погба вернулся в «Ювентус», должны объявить в понедельник, 11 июля.

Роналду подставил Тен Хага: не сказал ему напрямую, что уходит

The Athletic раскрыл подробности готовящегося ухода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». По данным источника, на который ссылается издание (он назван «близким к клубу»), 37-летний португалец сообщил «МЮ» о своем желании уйти вечером 2-го июля. Из-за этого 4-го июля, когда «красные дьяволы» начали подготовку к сезону, главный тренер команды Эрик тен Хаг был вынужден сказать остальным игрокам, что Роналду не прибыл на тренировку из-за семейных проблем.

Выбор момента, когда Криштиану решил сообщить, что уходит, внутри «Манчестер Юнайтед» назвали «шокирующим». При этом Тен Хаг узнал о решении португальца не напрямую, а от человека со стороны, что еще больше смутило нового тренера. Тем не менее он до конца полагал, что Роналду прибудет в расположение клуба к началу предсезонки.

Экс-звезда «Арсенала» Уилшир закончил карьеру в 30 лет

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 30 лет. Последним клубом Джека был датский «Орхус», за который он провел 14 матчей.

«Это было невероятное путешествие, наполненное столькими невероятными моментами. Мне повезло, что я пережил их в течение карьеры. Начиная с игры в мяч в саду до выступления за любимый “Арсенал” с капитанской повязкой и национальную команду на чемпионате мира. Я исполнил мечту. Было трудно смириться с тем, что в последнее время моя карьера развивается не так, как я надеялся, по независящим от меня причинам. Обдумав и обсудив ситуацию с самыми близким людьми, пришел к выводу, что сейчас самое подходящее время… Несмотря на некоторые непростые моменты, оглядываюсь на карьеру с большой гордостью за то, чего удалось достичь», — написал Уилшир в твиттере.