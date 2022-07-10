«Аталанта» разгромила соперника 15:0. Миранчук оформил хет-трик
«Аталанта» провела первый товарищеский матч в текущем межсезонье, разгромно обыграв клуб «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0.
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Аталанта» провела первый товарищеский матч в текущем межсезонье, разгромно обыграв клуб «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0.
В составе бергамасков хет-трик оформил Алексей Миранчук, трижды отличившись во втором тайме.
Также голы забивали Хосе Паломино, Жереми Бога (хет-трик), Луис Муриэль, Дуван Сапата, Руслан Малиновский (дубль), Сам Ламмерс, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс и Мустафа Сиссе.