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21:15 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» разгромила соперника 15:0. Миранчук оформил хет-трик

«Аталанта» провела первый товарищеский матч в текущем межсезонье, разгромно обыграв клуб «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе бергамасков хет-трик оформил Алексей Миранчук, трижды отличившись во втором тайме.

Также голы забивали Хосе Паломино, Жереми Бога (хет-трик), Луис Муриэль, Дуван Сапата, Руслан Малиновский (дубль), Сам Ламмерс, Ханс Хатебур, Тен Копмейнерс и Мустафа Сиссе.

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