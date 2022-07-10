Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет «Кайрат»

Источник: ФК "Кайрат"

«У игрока истек срок аренды с “Ганзой” и немецкий клуб не стал активировать опцию выкупа. В связи с этим, он должен был вернуться в “Кайрат”. Но этого не случится. Штрели Мамба покинет алматинский клуб. Стороны в ближайшее время расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Информацию об уходе немецкого форварда также подтвердил главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер после кубковой игры с «Ордабасы» (2:0)", — говорится в сообщении.