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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет «Кайрат»

28-летний немецкий нападающий Штрели Мамба близок к уходу из алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

«У игрока истек срок аренды с “Ганзой” и немецкий клуб не стал активировать опцию выкупа. В связи с этим, он должен был вернуться в “Кайрат”. Но этого не случится. Штрели Мамба покинет алматинский клуб. Стороны в ближайшее время расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Информацию об уходе немецкого форварда также подтвердил главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер после кубковой игры с «Ордабасы» (2:0)", — говорится в сообщении.

Напомним, Мамба перешел в «Кайрат» в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую «Ганзу» на один год. Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

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