Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет «Кайрат»
28-летний немецкий нападающий Штрели Мамба близок к уходу из алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
28-летний немецкий нападающий Штрели Мамба близок к уходу из алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
«У игрока истек срок аренды с “Ганзой” и немецкий клуб не стал активировать опцию выкупа. В связи с этим, он должен был вернуться в “Кайрат”. Но этого не случится. Штрели Мамба покинет алматинский клуб. Стороны в ближайшее время расторгнут трудовое соглашение по обоюдному согласию.
Информацию об уходе немецкого форварда также подтвердил главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер после кубковой игры с «Ордабасы» (2:0)", — говорится в сообщении.
Напомним, Мамба перешел в «Кайрат» в январе 2021 года, но уже спустя шесть месяцев клуб решил отправить его в аренду в немецкую «Ганзу» на один год. Всего в составе алматинского клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.