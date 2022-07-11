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09:18 (мск), источник: Sport24

Кокорин мог пропустить начало первого сбора «Фиорентины» из-за вспышки коронавируса в клубе

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поехал с командой на первый тренировочный сбор.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Причиной отсутствия 31-летнего футболиста на первом сборе «фиалок» может стать вспышка коронавируса в клубе, о которой написало издание Ansa. Информацию об этом подтвердил спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде.

«В команде есть несколько случаев [заражения коронавирусом] в легкой форме, но мы не беспокоимся», — заявил Праде.

Как сообщает fiorentina.it, Кокорин, а также вратарь Микеле Черофолини и полузащитник Димо Крастев присоединятся к команде на сборе в ближайшие дни.

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