В ПСЖ решили избавиться от 11 футболистов

Таким образом, Париж могут покинуть ряд звездных игроков, в том числе и аргентинский нападающий Мауро Икарди, а также нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум.

Всего ПСЖ может выставить на трансфер 11 футболистов. Данное решение продиктовано позицией будущего спортивного директора Луиса Кампоса, который намерен оптимизировать состав команды для задач в новом сезоне.

5 июля парижане представили нового главного тренера клуба. Им стал французский специалист Кристоф Гальтье. Он сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино.