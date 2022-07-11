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12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В ПСЖ решили избавиться от 11 футболистов

Руководство «Пари Сен-Жермен» решило избавиться от 11 футболистов. Об этом с ссылкой на Le Parisien сообщает Eurosport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Таким образом, Париж могут покинуть ряд звездных игроков, в том числе и аргентинский нападающий Мауро Икарди, а также нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум.

Всего ПСЖ может выставить на трансфер 11 футболистов. Данное решение продиктовано позицией будущего спортивного директора Луиса Кампоса, который намерен оптимизировать состав команды для задач в новом сезоне.

5 июля парижане представили нового главного тренера клуба. Им стал французский специалист Кристоф Гальтье. Он сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил «Ниццей». По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны.

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