Топ-директор и внушительный бюджет на трансферы. Сильвио Берлускони хочет сделать «Монцу» чемпионом Италии

И это не пустые слова. «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и прочим грандам придется считаться с чемпионскими устремлениями маленького клуба. Ведь владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони, а генеральным директором — Адриано Галлиани, которые когда-то вывели на топ-уровень «Милан». В этом году Берлускони исполнится 86 лет, а Галлиани — 78, но они все еще в деле.

Стройка — телевидение — футбол — политика

Сильвио Берлускони родился в бедной семье. В 1961 г. он окончил юридический факультет Миланского университета. 60-е годы в Италии были сродни российским 90-м. Трудолюбие, удача и природная обходительность помогли Сильвио добиться быстрого успеха в строительном бизнесе. Поговаривали и о его связях с мафией, но явных доказательств не было.

Через 20 лет респектабельный предприниматель Берлускони переключился на более перспективный бизнес и стал первым владельцем национального коммерческого телевидения. Благодаря дружбе с премьер-министром Беттино Крокки, Сильвио пробил закон, легализовавший частное вещание. Деньги от рекламодателей потекли рекой.

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Берлускони диверсифицировал свой бизнес, приобретя футбольный клуб «Милан» в 1986 г. За «Милан» он болел с детства. Кажется, в Италии нет человека, который не был бы футбольным болельщиком. В сериале «Молодой папа» кардинал Войелло объясняет следователю, за что он побил владельца ресторана. Оказывается, тот сказал, что Марадона до сих пор сидит на наркотиках, а кардинал, фанат «Наполи», посоветовал ему не поминать имя Господа всуе. Тонкий эпизод, показывающий, чем является футбол для итальянца.

Футбольные успехи в большей степени, чем предпринимательские, сделали Берлускони популярным в стране, и он решил пойти в политику. Впервые мультимиллиардер возглавил правительство европейского государства. Причем Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.

Имя Берлускони всегда было связано со скандалами. В отношении него более 60 раз возбуждалось уголовное преследование, и, кажется, в итальянском уголовном кодексе закончились статьи, которые можно было бы предъявить Сильвио: от подкупа избирателей до сексуальных связей с несовершеннолетними. Однако до суда дошли только три дела, два из них развалились на ранней стадии, и лишь однажды был вынесен обвинительный приговор (за налоговые нарушения). Правда, сразу после его оглашения подоспела амнистия.

«Милан»

Берлускони купил «Милан», когда тот был клубом со славным прошлым, но очень туманным настоящим. Команда даже пару раз вылетала в Серию В. Сильвио пригласил на должность вице-президента Галлиани, который собственно и занимался футбольными вопросами. Через три года «россонери» (красно-черные) выиграли чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

«Милан» надолго стал по-настоящему грозной силой в европейском, а значит, и мировом футболе. Только в Лиге чемпионов при правлении Берлускони клуб побеждал пять раз. Сильвио сразу стал вкладывать в клуб большие средства и приглашать первостатейных звезд. «Милан» эпохи Берлускони — это «Милан» Барези и Мальдини, Гуллита и Ван Бастена, Шевченко и Зеедорфа.

Другой ингредиент победного рецепта — Берлускони и Галлиани не боялись доверять команду тренерам не слишком известным, но со своими методами работами и взглядами на футбол. Это сейчас Арриго Сакки и Фабио Капелло — мировые тренерские величины, а на момент прихода в «Милан» у них был очень скромный послужной список, обоим специалистам тогда было едва за сорок.

Но времена менялись, менялась экономика футбола. И Италия перестала быть центром футбольной Европы, не выдержав финансовой конкуренции с испанскими грандами и Английской премьер-лигой (АПЛ). В последние годы правления Берлускони «Милан» выкручивался, как мог, подписывая контракты почти исключительно со свободными агентами и приглашая сомнительных тренеров.

Встал вопрос о продаже клуба. Переговоры с потенциальными покупателями шли несколько лет. Камнем преткновения было то обстоятельство, что Берлускони хотел сохранить за собой часть акций. Но покупатели понимали, что останься в клубе хоть немного Берлускони, им не быть полноценными владельцами. В итоге в апреле 2017 г. китайский бизнесмен Ли Юнхун купил «Милан» за 740 млн евро.

«Монца»

Берлускони оставался без футбола чуть более года. В сентябре 2018 г. он приобрел клуб Серии С «Монца» из пригорода Милана. Кстати, Монца — родной город Галлиани. Адриано не скрывает, что это он подбил своего друга на покупку. Клуб, никогда не игравший в высшем дивизионе Италии, обошелся Берлускони всего в 3 млн евро.

Вновь, как и в начале пути в «Милане», пришлось вкладывать средства, но уже и само имя Берлускони привлекло инвестиции. Через два года «Монца» вышла в Серию В, еще через два — в серию А.

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«Вы знаете, что я выиграл все с “Миланом”, но эмоции, которые я испытал в дни выхода “Монцы” в Серию А, были чем-то уникальным, превосходящим любой успех, достигнутый с “россонери”, с которыми у меня до сих пор тесная связь», — признался Берлускони.

Сильвио не скрывает — по его задумке, этот успех — промежуточный. И летняя трансферная кампания говорит о серьезности намерений «Монцы».

Дебютант уже подписал десять новых футболистов. В частности, «Монца» арендовала у «Интера» полузащитника Стефано Сенси. Еще один бывший футболист миланского клуба пришел в команду на правах свободного агента. Это опытный защитник Андреа Раноккия, за плечами которого два десятка матчей за национальную сборную. Еще более амбициозной выглядит аренда у «Аталанты» атакующего полузащитника «скуадры адзурры» Маттео Пессины. Его сразу же объявили новым капитаном команды.

Портал Transfermarkt оценивает текущий состав «Монцы» в 87,9 млн евро. Это больше, чем у пяти клубов Серии А. При этом Берлускони и Галлиани еще не проявили себя на трансферном рынке в полную силу. Клуб хочет заключить контракты с настоящими звездами. «Монца» интересуется Пауло Дибалой, у которого закончился контракт с «Ювентсом», и Мауро Икарди.

Причем переход Икарди выглядит более чем вероятным. 29-летний аргентинец явно закис в ПСЖ, и парижане не прочь избавиться от нападающего. А ведь до переезда во Францию Икарди наколотил 121 мяч в Серии А, выступая за «Интер» и «Сампдорию». Галлиани действует через супругу футболиста и по совместительству его агента Ванду Нару. Ей пообещали собственную программу на телевидении. Для Берлускони, главного акционера телекомпании Mediaset, устроить это — пара пустяков.