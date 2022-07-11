Чемпион мира по футболу Погба во второй раз в карьере перешел в «Ювентус»

ТАСС, 11 июля. Французский полузащитник Поль Погба на правах свободного агента подписал контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. До 31 августа 2022 года «Ювентус» должен будет выплатить комиссию в размере €2,5 млн.

Прошлый сезон Погба провел в английском «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2016 года. Его переход обошелся клубу в €105 млн и стал самым дорогим трансфером в истории на тот момент. За «Манчестер Юнайтед» француз сыграл в 232 матчах в различных турнирах, забив в них 39 голов и сделав 51 результативную передачу. Вместе с командой полузащитник выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

Погба 29 лет, он выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе итальянской команды француз четыре раза выиграл чемпионат страны, по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии и в сезоне-2014/15 вышел в финал Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» уступил испанской «Барселоне» со счетом 1:3. Вместе с национальной командой Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы (2016), победителем Лиги наций (2021).