Тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг заявил, что в клубе не планируют расставаться с Роналду

ТАСС, 11 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг, комментарий которого в понедельник приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

«Криштиану Роналду не продается, он в наших планах, его нет с нами из-за личных проблем, — сказал Тен Хаг. — Мы строим планы на этот сезон вместе с Криштиану Роналду, вот и все. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним».

2 июля газета The Times сообщила, что Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» разрешить ему покинуть клуб текущим летом. Отмечается, что решение форварда продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры. Позднее стало известно, что португалец пропустит предсезонное турне «Манчестер Юнайтед». По информации Романо, Роналду пропустит турне из-за семейных проблем.