Тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг заявил, что в клубе не планируют расставаться с Роналду
Ранее сообщалось, что нападающий попросил руководство клуба разрешить ему покинуть «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что нападающий попросил руководство клуба разрешить ему покинуть «Манчестер Юнайтед».
ТАСС, 11 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг, комментарий которого в понедельник приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
«Криштиану Роналду не продается, он в наших планах, его нет с нами из-за личных проблем, — сказал Тен Хаг. — Мы строим планы на этот сезон вместе с Криштиану Роналду, вот и все. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним».
2 июля газета The Times сообщила, что Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» разрешить ему покинуть клуб текущим летом. Отмечается, что решение форварда продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры. Позднее стало известно, что португалец пропустит предсезонное турне «Манчестер Юнайтед». По информации Романо, Роналду пропустит турне из-за семейных проблем.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».