Кейна стошнило, Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле

По данным источника, футболисты тренировались на стадионе в Сеуле при температуре + 30 градусов. Главный тренер клуба Антонио Конте дал установку своим игрокам пробежать по полю 42 раза.

Хуже всего после этого себя чувствовали нападающий Харри Кейн, которого стошнило, и форвард Сон Хын Мин, который потерял сознание.

«Тоттенхэм» намерен участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланирован на 13 июля.