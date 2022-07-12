Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Интер Т
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
Мальме
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Кейна стошнило, Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле

Нескольким игрокам «Тоттенхэм Хотспур» стало плохо во время тренировки в Южной Корее, сообщает Marca.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, футболисты тренировались на стадионе в Сеуле при температуре + 30 градусов. Главный тренер клуба Антонио Конте дал установку своим игрокам пробежать по полю 42 раза.

Хуже всего после этого себя чувствовали нападающий Харри Кейн, которого стошнило, и форвард Сон Хын Мин, который потерял сознание.

«Тоттенхэм» намерен участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланирован на 13 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял четвёртое место, записав в свой актив 71 очко, пропустив перед собой «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь