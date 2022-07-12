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13:34 (мск), источник: Sports.Ru

На выезд в стиле 90-х. «Ливерпуль» официально представил второй комплект формы на новый сезон

Дизайн формы вдохновлен ливерпульской музыкой.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ливерпуль"

Комплект имеет головокружительный дизайн, экипировка Nike изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Дизайн формы вдохновлен ливерпульской музыкой и ведущей ролью города в развитии танцевальной музыки 90-х.

«Мы рады, что болельщики увидят новую выездную форму от Nike», — сказал Джордан Хендерсон сайту клуба. «Нечасто нам удается надеть майку в день премьеры, поэтому для команды будет особенным моментом продемонстрировать новый дизайн в нашем первом предсезонном матче».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что сегодня мерсисайдская команда выйдет в новых футболках на предсезонный матч против «Манчестер Юнайтед», который состоится в Бангкоке.

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