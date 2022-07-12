На выезд в стиле 90-х. «Ливерпуль» официально представил второй комплект формы на новый сезон

Комплект имеет головокружительный дизайн, экипировка Nike изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Дизайн формы вдохновлен ливерпульской музыкой и ведущей ролью города в развитии танцевальной музыки 90-х.

«Мы рады, что болельщики увидят новую выездную форму от Nike», — сказал Джордан Хендерсон сайту клуба. «Нечасто нам удается надеть майку в день премьеры, поэтому для команды будет особенным моментом продемонстрировать новый дизайн в нашем первом предсезонном матче».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dqb6EPyCPu0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.