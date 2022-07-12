«Сердце говорило мне, что “Юве” — это мое»: Погба — о возвращении в Турин

В понедельник итальянский «Ювентус» объявил о переходе Погба. Контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее француз уже выступал за «Ювентус» (2012−2016), в составе которого стал 4-кратным чемпионом Италии.

«Я счастлив вернуться сюда, я здесь как дома. Болельщики так тепло приняли меня, я очень рад снова оказаться здесь. Я прожил в Турине замечательные годы, сейчас я уверен в себе и знаю, что вернулся сюда, чтобы добиться успеха. Когда я выбирал “Ювентус”, это был момент, когда мое сердце говорило, что это мое. Я хотел вернуться и принял решение. Конечно же, я доволен тем временем, которое провел в Манчестере. Там я вырос, многому научился, но важно настоящее, а в настоящем я здесь», — цитирует Погба Twitter туринского клуба.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Ювентуса» за рекордные на тот момент 105 млн евро и провел с того времени за английскую команду 226 матчей, забив 39 мячей и отдав 51 результативную передачу. Вместе с командой он в 2017 году стал победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги.

«У меня и всей команды одна цель — побеждать. Этот год очень важен. И я своими усилиями хочу помочь команде. Наша главная цель в этом году — победа в чемпионате», — отметил Погба.