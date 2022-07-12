«Шахтер» одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти
«Шахтер» на своем поле обыграл «Аксу» в перенесенном матче третьего тура и обошел конкурентов в таблице КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
«Шахтер» на своем поле обыграл «Аксу» в перенесенном матче третьего тура и обошел конкурентов в таблице КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Караганде завершилась со счетом 4:2. На девятой минуте первый гол в матче забил Тохтар Жангылышбай, а в середине тайма с поля был удален Эдин Рустемович.
Перед перерывом «Шахтер» забил еще в меньшинстве и довел разницу до крупной: отличились Роман Муртазаев (37) и Иван Граф (45+7). Есть результативное действие и на счету гостей — мяч Георгия Захаренко отменен системой VAR.
Во втором тайме футболистам «Аксу» удалось вернуть интригу в матче, когда по голу забили Асланбек Какимов (59) и Еркебулан Тунгышбаев (81). А затем, после столкновения был заменен голкипер сборной Казахстана — поле покинул капитан «Шахтера» Игорь Шацкий.
«Аксу» не смог развить свое численное преимущество в компенсированные к матчу шесть минут. Вместо этого гости потеряли игрока из-за красной карточки, а Рохер Каньяс отличился с пенальти. На 97-й минуте еще один мяч забил Евгений Кобзарь, но затем взятие ворот было отменено из-за игры рукой.
После этой победы «Шахтер» поднялся на девятое место с 20 очками, а «Аксу» опустился на десятое — с 17-ю.