«Шахтер» одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти

Источник: ФК "Шахтер"

Игра в Караганде завершилась со счетом 4:2. На девятой минуте первый гол в матче забил Тохтар Жангылышбай, а в середине тайма с поля был удален Эдин Рустемович.

Перед перерывом «Шахтер» забил еще в меньшинстве и довел разницу до крупной: отличились Роман Муртазаев (37) и Иван Граф (45+7). Есть результативное действие и на счету гостей — мяч Георгия Захаренко отменен системой VAR.

Во втором тайме футболистам «Аксу» удалось вернуть интригу в матче, когда по голу забили Асланбек Какимов (59) и Еркебулан Тунгышбаев (81). А затем, после столкновения был заменен голкипер сборной Казахстана — поле покинул капитан «Шахтера» Игорь Шацкий.

«Аксу» не смог развить свое численное преимущество в компенсированные к матчу шесть минут. Вместо этого гости потеряли игрока из-за красной карточки, а Рохер Каньяс отличился с пенальти. На 97-й минуте еще один мяч забил Евгений Кобзарь, но затем взятие ворот было отменено из-за игры рукой.