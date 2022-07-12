«Актобе» вышел в лидеры КПЛ

Источник: ФК "Актобе"

Матч в Туркестане завершился со счетом 0:2. На 34-й минуте встречи первым голом в противостоянии отметился французский легионер Уго Видемон.

На 76-й минуте Темирлан Ерланов забил второй гол в матче, но его ассистент, которым выступил Юрий Логвиненко, пасовал из офсайда.

Через две минуты гости забили легальный мяч. Сердер Сердеров из России увеличил разницу, а в оставшееся время игры счет не изменился.