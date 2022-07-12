«Актобе» вышел в лидеры КПЛ
«Актобе» в гостях обыграл «Туран» в перенесенной игре 12-го тура и вышел в единоличные лидеры КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» в гостях обыграл «Туран» в перенесенной игре 12-го тура и вышел в единоличные лидеры КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Туркестане завершился со счетом 0:2. На 34-й минуте встречи первым голом в противостоянии отметился французский легионер Уго Видемон.
На 76-й минуте Темирлан Ерланов забил второй гол в матче, но его ассистент, которым выступил Юрий Логвиненко, пасовал из офсайда.
Через две минуты гости забили легальный мяч. Сердер Сердеров из России увеличил разницу, а в оставшееся время игры счет не изменился.
Таким образом, «Актобе» набрал 29 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Астаны», которая идет следом, 27 баллов, а у «Ордабасы» — 26. «Шахтер» одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти.