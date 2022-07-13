Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в римскую «Рому».
Аталанта
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в римскую «Рому».
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.
По его данным, клубы уже начали переговоры по трансферу Миранчука.
Контракт россиянина с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 10 миллионов евро.