Капитан сборной Украины уехал в ОАЭ

Ярмоленко перешел клуб из ОАЭ из английского «Вест Хэма», который не стал продлевать контракт с 32-летним полузащитником по окончании сезона. Главным тренером «Аль-Айна» является украинец Сергей Ребров.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» в 2018 году из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 20 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету украинца 30 матчей, в которых он забил три мяча. До перехода в «Боруссию» Ярмоленко с 2006 по 2017 год выступал в составе киевского «Динамо».