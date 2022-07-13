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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан сборной Украины уехал в ОАЭ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком «Аль-Айна» из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Вест Хэм Юнайтед
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Источник: ФК "Аль-Айн"

Ярмоленко перешел клуб из ОАЭ из английского «Вест Хэма», который не стал продлевать контракт с 32-летним полузащитником по окончании сезона. Главным тренером «Аль-Айна» является украинец Сергей Ребров.

Соглашение между Ярмоленко и «Аль-Айном» рассчитано до конца сезона-2022/23.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» в 2018 году из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 20 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету украинца 30 матчей, в которых он забил три мяча. До перехода в «Боруссию» Ярмоленко с 2006 по 2017 год выступал в составе киевского «Динамо».

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