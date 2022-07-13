Четырехкратный чемпион Англии по футболу Стерлинг покинул «Манчестер Сити»

«Семь сезонов, одиннадцать трофеев, воспоминания на всю жизнь. Тренерский штаб, который играл огромную роль в моем развитии на протяжении многих лет, мои товарищи по команде, которые стали гораздо большим, чем просто те, с кем я делил поле, персонал клуба, сотрудники офиса, болельщики, которые неустанно поддерживали команду, и все, кто связан с “Манчестер Сити”, — мое уважение к вам не может быть еще большим. Я благодарен за взлеты и падения, благодаря которым я испытал мою силу и решимость и предстал перед вами как лучшая версия самого себя. Я приехал в Манчестер 20-летним юношей, а сегодня я ухожу мужчиной», — написал Стерлинг.