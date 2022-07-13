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14:49 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион Англии по футболу Стерлинг покинул «Манчестер Сити»

Нападающий выступал за английский клуб с 2015 года.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2022

ТАСС, 13 июля. Нападающий Рахим Стерлинг покинул английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом футболист сообщил в среду на своей странице в Twitter.

«Семь сезонов, одиннадцать трофеев, воспоминания на всю жизнь. Тренерский штаб, который играл огромную роль в моем развитии на протяжении многих лет, мои товарищи по команде, которые стали гораздо большим, чем просто те, с кем я делил поле, персонал клуба, сотрудники офиса, болельщики, которые неустанно поддерживали команду, и все, кто связан с “Манчестер Сити”, — мое уважение к вам не может быть еще большим. Я благодарен за взлеты и падения, благодаря которым я испытал мою силу и решимость и предстал перед вами как лучшая версия самого себя. Я приехал в Манчестер 20-летним юношей, а сегодня я ухожу мужчиной», — написал Стерлинг.

Стерлингу 27 лет, он выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе команды из Манчестера англичанин по четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, по одному разу — Кубок и Суперкубок Англии. В составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы, который проходил летом 2021 года. В 2014 году он получил премию Golden Boy («Голден бой»), которая вручается лучшему молодому игроку года.

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