Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЧФР
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.05
Барселона
Вильярреал
02
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
22.05
Севилья
Атлетик
10
22.05
Алавес
Кадис
01
22.05
Гранада
Эспаньол
00
22.05
Осасуна
Мальорка
02
22.05
Эльче
Хетафе
31
21.05
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:54 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» достигла соглашения с «Лидсом» о переходе футболиста Рафиньи

Детали соглашения не сообщаются.

Барселона
ЛидсЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» достиг соглашения с английским «Лидсом» о переходе бразильского полузащитника Рафиньи. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды. Детали сделки не разглашаются.

Рафинье 25 лет, он перешел в «Лидс» в октябре 2020 года. За команду бразилец провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский «Аваи», французский «Ренн» и португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Спортинг».

«Барселона» в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, уступив на этой стадии германскому «Айнтрахту» по сумме двух матчей (1:1, 2:3).

 История показывает, что в российском биатлоне слова расходятся с делом
Федор Кудряшов завершил карьеру в сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь