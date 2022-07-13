«Барселона» достигла соглашения с «Лидсом» о переходе футболиста Рафиньи
Детали соглашения не сообщаются.
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ЛидсЧемпионат Испании: таблица и календарь
Детали соглашения не сообщаются.
ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» достиг соглашения с английским «Лидсом» о переходе бразильского полузащитника Рафиньи. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды. Детали сделки не разглашаются.
Рафинье 25 лет, он перешел в «Лидс» в октябре 2020 года. За команду бразилец провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский «Аваи», французский «Ренн» и португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Спортинг».
«Барселона» в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и дошла до четвертьфинала Лиги Европы, уступив на этой стадии германскому «Айнтрахту» по сумме двух матчей (1:1, 2:3).