«Барселона» достигла соглашения с «Лидсом» о переходе футболиста Рафиньи

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» достиг соглашения с английским «Лидсом» о переходе бразильского полузащитника Рафиньи. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды. Детали сделки не разглашаются.

Рафинье 25 лет, он перешел в «Лидс» в октябре 2020 года. За команду бразилец провел 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский «Аваи», французский «Ренн» и португальские клубы «Витория Гимарайнш» и «Спортинг».