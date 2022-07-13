Клуб КПЛ заявил игрока сборной Узбекистана

23-летний полузащитник перешел в «Ордабасы» на правах аренды. Он будет выступать под номером «49».

В Узбекистане Умаров защищал цвета молодежного состава «Пахтакора» и АГМК. С 2020 года он являлся игроком «Энергетика-БГУ», а затем перешел в БАТЭ, однако на правах аренды продолжал играть в составе прежнего клуба. С января 2021 года Умаров стал полноправным футболистом БАТЭ.