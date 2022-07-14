Сердар Азмун: «Леверкузен — реальный колхоз, очень маленький город. Вот Петербург — нет, он клевый»
Нападающий Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом.
Нападающий Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом.
— Ну как ты без нас?
— Все хорошо. Но я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушел из «Зенита», но мое сердце — вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон.
— Болельщики «Зенита» вывешивали тебе баннер «С чемпионством, колхозник».
— Я видел! Очень забавно и круто. Наверное, «колхоз» — это мое слово. А болельщики всегда в моем сердце. Мне их не хватает. Хочу поблагодарить каждого, кто нас поддерживал. Спасибо всем.
— Ты сказал: Колхоз«— мое слово. Леверкузен — колхоз. Я знаю.
— Да! Реально, очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург — нет, он клевый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Только так, — сказал экс-форвард “Зенита”, сейчас выступающий за “Байер”.