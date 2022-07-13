«Барселона» сыграла вничью с командой из 4-го дивизиона чемпионата Испании
Состоялся товарищеский матч, в котором «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» со счетом 1:1.
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Состоялся товарищеский матч, в котором «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» со счетом 1:1.
Единственный гол в составе каталонского клуба забил Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи голкипера Марка-Андре тер Штегена.
«Олот» является командой, выступающий в четвертом по значимости дивизионе чемпионата Испании.