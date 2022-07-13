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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13 июля, источник: Sport24

«Барселона» сыграла вничью с командой из 4-го дивизиона чемпионата Испании

Состоялся товарищеский матч, в котором «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» со счетом 1:1.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Единственный гол в составе каталонского клуба забил Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи голкипера Марка-Андре тер Штегена.

«Олот» является командой, выступающий в четвертом по значимости дивизионе чемпионата Испании.

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