«Барселона» сыграла вничью с командой из 4-го дивизиона чемпионата Испании

«Барселона» сыграла вничью с командой из 4-го дивизиона чемпионата Испании

Состоялся товарищеский матч, в котором «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» со счетом 1:1.