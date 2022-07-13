Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.07
Линфилд
ТНС
20
Футбол. Еврокубки
13.07
ЧФР
Пюник
П 3:4
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Ференцварош
Тобол Кс
51
Футбол. Еврокубки
13.07
Клаксвик
Буде-Глимт
31
Футбол. Еврокубки
13.07
Шахтер С
Марибор
02
Футбол. Еврокубки
13.07
Динамо Бт
Слован Бр
12
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
12АСА 139: лучшие фото турнира
13 июля, источник: Sport24

Белорусская футболистка: В Германии девчонки сами убирают раздевалку, моют пол. Вот это европейский футбол

Белорусская футболистка немецкого «Карл Цейсс» Анна Сас рассказала, что ее удивило в подходе европейских клубов.

Наверх
Источник: @anya_sas

«Первое время нужно было привыкнуть к тому, что многим девчонки занимаются сами. Никогда нет вопросов с дежурными. Тренерский штаб никогда ничего не трогает — девочки сами, у каждой есть ключ от раздевалки. Была интересная ситуация. Девчонки пишут мне, мол, сегодня твоя очередь убирать раздевалку. То есть это кто-то делает из команды каждую неделю! Ты должен вымыть пол, убрать все вещи. Вот это европейский футбол в Бундеслиге», — цитирует футболистку «Прессбол».

В прошлом сезоне «Карл Цейсс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице женской Бундеслиги.

 «Виляет бедрами, как непристойная женщина!» Красавица-жена экс-вратаря сборной России выложила дерзкое видео
Анна Семенович ответила поклоннику, который захотел потрогать ее за грудь
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь