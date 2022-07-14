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09:34 (мск), источник: Sport24

Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 250 миллионов евро за 2 сезона

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает CNN Portuguesa, один из клубов этой страны сделал португальцу суперпредложение в 300 миллионов евро. На трансфер планируется потратить 30 млн, 20 млн — на выплату посредникам и 250 млн гарантированно получит Роналду за 2 сезона.

Такой вариант продолжения карьеры для португальца оценивается, как маловероятный. Роналду, хоть и сообщал, что намерен покинуть «МЮ» этим летом, собирается провести как минимум один сезон в Европе.

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