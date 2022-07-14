Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду 250 миллионов евро за 2 сезона
Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает CNN Portuguesa, один из клубов этой страны сделал португальцу суперпредложение в 300 миллионов евро. На трансфер планируется потратить 30 млн, 20 млн — на выплату посредникам и 250 млн гарантированно получит Роналду за 2 сезона.
Такой вариант продолжения карьеры для португальца оценивается, как маловероятный. Роналду, хоть и сообщал, что намерен покинуть «МЮ» этим летом, собирается провести как минимум один сезон в Европе.