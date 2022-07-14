«ПСЖ» хочет продлить с Месси контракт до 2024 года. Лео примет решение после ЧМ-2022

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Месси намерен дождаться чемпионата мира, оценить свое психологическое и физическое состояние, и уже после турнира решить, оставаться ли в «ПСЖ».

Официального предложения по новому контракту «ПСЖ» форварду еще не направил, но желание клуба очевидно. Решение французского клуба основано на спортивных причинах — в «ПСЖ» считают, что после первого сезона адаптации Месси сможет вновь показать яркую игру, так как у него в предстоящем сезоне будет много вызовов (чемпионат мира, борьба за победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и так далее). Также на уровень игры Месси в прошлом сезоне повлиял перенесенный им коронавирус — он повлиял на легкие форварда.

Кроме того, на решение «ПСЖ» повлияли финансовые показатели клуба после перехода Месси. Доход клуба в прошлом году — 700 млн евро, «ПСЖ» никогда столько не зарабатывал. После перехода Лионеля «ПСЖ» заключил 10 новых спонсорских контрактов, а их средняя сумма возросла. Также значительно вырос спрос на футболки «ПСЖ» — источники в клубе сообщили, что 60% проданных в прошлом сезоне футболок были с фамилией Месси. Несмотря на это, именно спортивный аспект интересует руководство «ПСЖ» сильнее всего.

Аргентинец вернулся к тренировкам с «ПСЖ» во вторник, 5 июля — почти на неделю раньше запланированного срока. Все игроки сборных должны были вернуться 11 июля — так сделал, к примеру, Килиан Мбаппе. Месси крайне сосредоточен на подготовке к сезону.