«Бавария» предпочла бы продать Левандовского в «ПСЖ» или «Челси». «Барсу» считают финансово ненадежной
«Бавария» предпочла бы продать Роберта Левандовского не в «Барселону».
«Бавария» предпочла бы продать Роберта Левандовского не в «Барселону».
Если фиксированная часть предложения по 33-летнему нападающему достигнет 50 млн евро, «Бавария» будет готова начать переговоры с «Барселоной». Однако, как пишет Sport1, мюнхенский клуб хотел бы получить эту сумму (или хотя бы большую часть от нее) одним платежом — не в несколько траншей.
«Бавария» не готова идти на уступки по этому вопросу, так как этим летом спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич хочет подписать еще защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта и нападающего «Ренна» Матиса Теля. На одного-де Лигта придется потратить до 80 млн евро — столько требует «Ювентус».
В связи с этим «Бавария» предпочла бы продать Левандовского в «ПСЖ» или «Челси», так как их считают более надежными с финансовой точки зрения клубами.
Кроме того, руководству «Баварии» сложно понять желание Роберта перейти в «Барселону», так как в клубе знают, что на протяжении нескольких лет он мечтал о «Реале». Несмотря на это, Левандовски и его агент Пини Захави дали «Баварии» четко понять, что не будут рассматривать предложения от других клубов, кроме «Барсы».
Поляк не хочет играть во Франции или Англии, ему нравится Испания. Одна из причин для такого желания заключается в том, что семья форварда хочет жить на юге, поближе к морю.