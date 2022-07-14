«Бавария» предпочла бы продать Левандовского в «ПСЖ» или «Челси». «Барсу» считают финансово ненадежной

Если фиксированная часть предложения по 33-летнему нападающему достигнет 50 млн евро, «Бавария» будет готова начать переговоры с «Барселоной». Однако, как пишет Sport1, мюнхенский клуб хотел бы получить эту сумму (или хотя бы большую часть от нее) одним платежом — не в несколько траншей.

«Бавария» не готова идти на уступки по этому вопросу, так как этим летом спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич хочет подписать еще защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта и нападающего «Ренна» Матиса Теля. На одного-де Лигта придется потратить до 80 млн евро — столько требует «Ювентус».

В связи с этим «Бавария» предпочла бы продать Левандовского в «ПСЖ» или «Челси», так как их считают более надежными с финансовой точки зрения клубами.

Кроме того, руководству «Баварии» сложно понять желание Роберта перейти в «Барселону», так как в клубе знают, что на протяжении нескольких лет он мечтал о «Реале». Несмотря на это, Левандовски и его агент Пини Захави дали «Баварии» четко понять, что не будут рассматривать предложения от других клубов, кроме «Барсы».