Видаль перешел во «Фламенго» после расторжения контракта с «Интером»

35-летний чилиец подписал контракт с «Фламенго». Хавбек будет играть под номером 32.

Ранее Видаль расторг контракт с «Интером» по соглашению сторон.

Видаль выступал за «Интер» с сезона-2020/21 и выиграл с командой чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии.