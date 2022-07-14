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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Видаль перешел во «Фламенго» после расторжения контракта с «Интером»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль продолжит карьеру в Бразилии.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Фламенго"

35-летний чилиец подписал контракт с «Фламенго». Хавбек будет играть под номером 32.

Ранее Видаль расторг контракт с «Интером» по соглашению сторон.

Видаль выступал за «Интер» с сезона-2020/21 и выиграл с командой чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии.

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