Видаль перешел во «Фламенго» после расторжения контракта с «Интером»
Чилийский полузащитник Артуро Видаль продолжит карьеру в Бразилии.
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль продолжит карьеру в Бразилии.
35-летний чилиец подписал контракт с «Фламенго». Хавбек будет играть под номером 32.
Ранее Видаль расторг контракт с «Интером» по соглашению сторон.
Видаль выступал за «Интер» с сезона-2020/21 и выиграл с командой чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии.