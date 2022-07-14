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14 июля, источник: Ведомости.Спорт

«Ливерпуль» будет зарабатывать почти $60 млн в год по новому контракту с титульным спонсором

«Ливерпуль» подписал новое улучшенное соглашение о титульном спонсорстве с финансовой корпорацией Standard Chartered.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает британское издание The Times, стороны договорились о четырехлетней сделке стоимостью 50 млн фунтов ($59,2 млн) в год.

Новый договор вступит в силу с сезона 2023/24 и будет действовать до окончания чемпионата 2026/27. В футболках с логотипом Standard Chartered будут играть как мужская, так и женская команда «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и Standard Chartered впервые заключили партнерское соглашение в 2010 г. В рамках той сделки клубу ежегодно доставались $23,7 млн. В 2018 г. стороны продлили отношения на улучшенных условиях. До конца сезона 2022/23 «Ливерпуль» за размещение логотипа спонсора на игровой форме будет зарабатывать $47,4 млн в год.

За время сотрудничества клуб показал впечатляющий прогресс в спортивных результатах. В 2019 г. «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов (впервые с 2005 г.). В 2020-м команда в 19-й раз стала чемпионом Англии (впервые с 1990 г.). В прошлом сезоне были завоеваны Кубок Англии и Кубок английской лиги.

По данным The Times, прежде чем принять решение о продлении сотрудничества со Standard Chartered, «Ливерпуль» изучал альтернативные предложения, в том числе со стороны криптовалютных компаний.

Standard Chartered PLC — транснациональная корпорация, образованная в 1969 г. Титульный спонсор «Ливерпуля» специализируется на предоставлении финансовых услуг через дочернюю структуру Standard Chartered Bank. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, однако у банка нет отделений в Великобритании. Его деятельность сосредоточена, в первую очередь, в Гонконге и Сингапуре. По данным на конец 2017 г. Standard Chartered Bank занимал 51-е место в списке крупнейших банков мира по размеру активов.

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