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14 июля, источник: Спорт-Экспресс

Кварацхелия оформил дубль в первом матче за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился в первом же матче за неаполитанский клуб.

Наполи
Рубин
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Источник: ФК "Наполи"

21-летний грузин оформил дубль в товарищеском матче против «Анауне». Подопечные Лучано Спаллетти в итоге одержали победу — 10:0.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

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